Lucassi è preso ile, per il momento, vista l'assenza di, anche la numero 10 del. L'exsi è ambientato subito in Italia, conche sorride per un colpo che sta dando i frutti sperati. Il dirigente brasiliano, però, ora non vuole fermarsi qui: gli occhi sono sempre puntati nel suo Brasile.In questi giorni l'agente del 39 rossonero, Eduardo, era in vista a Milano e ha ripreso i contatti con Leonardo, col quale si è parlato di altri talenti brasiliani. Come scrive la Gazzetta dello Sport, diversi sono quelli da tenere sotto osservazione:, attaccante delche ha una clausola da 80 milioni di euro; Fabricio, 19enne regista delche piace anche alla, 17enne del, dove è considerato più talentuoso di, seguito anche da Inter, Real Madrid e Manchester City;, 20enne mezzala delcon clausola da 50 milioni di euro e, ildel(ora in prestito al Santos) che vale 30 milioni.- Quello che piace di più è i rossoneri lo monitorano da sempre , col numero 10 delin scadenza di contratto e che da marzo può trovare un accordo con chi vuole. Considerato dal Guardian tra i 50 talenti del futuro, ha brillato nel torneo di Tolone. Classe '99, piaceva anche a Monchi, ma ora i piani della Roma sono cambiati. Quelli del Milan no.