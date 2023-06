. Tante le soluzioni spinose da risolvere per il nuovo comparto rossonero che dovrà necessariamente sfoltire la propria rosa, in modo tale da aumentare il budget destinato alle entrate e tentare l’assalto alla lista di obiettivi già presenti sul taccuino della dirigenza rossonera.. Con Rebic fuori dal progetto e la possibile partenza di uno tra Messias e Saelemaekers, diventa evidente la strategia rossonera di concentrarsi, in primis, proprio su quella zona di campo., 24enne esterno destro nigeriano di proprietà del Villarreal che, nell’ultima stagione, ha segnato 11 gol e messo a referto anche 5 assist, rendendosi protagonista di un’ottima annata con la maglia del Sottomarino Giallo. Rapido, veloce, con un ottimo dribbling e ancora giovane – dati i 24 anni d’età -: tutte caratteristiche che hanno impressionato l’area scouting del club rossonero, pronto a intavolare una trattativa con il Villarreal.– visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 – ma è chiaro che molto dipenderà dalla volontà della società spagnola che, pur non avendo avuto di parlare con gli agenti del giocatore, non ha ancora stabilito un prezzo per la sua cessione nel corso della prossima estate., cercato comunque da molte squadre in giro per l’Europa: Arsenal, Liverpool, Aston Villa, West Ham e Real Madrid sono solo alcuni dei club pronti a fare concorrenza ai rossoneri per strappare il sì dell’esterno nigeriano. E per battere questa folta concorrenza, il Milan proverà a giocare d'anticipo.