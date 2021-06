Contatto clamoroso tra il Milan e Sergio Ramos. In Spagna il Chiringuito ha rivelato il retroscena legato all'ex capitano del Real Madrid e al dirigente rossonero Paolo Maldini: dopo le verifiche effettuate dalla redazione di Calciomercato.com, arrivano conferme in merito al contatto avvenuto circa 15-20 giorni fa tra il difensore centrale classe 1986 e colui che ha sempre definito uno dei suoi idoli, la bandiera del Diavolo.



COME E' ANDATA - Secondo quanto appreso però, il futuro al Milan di Sergio Ramos vede al momento poche possibilità di riuscita, se non nulle: la richiesta fatta dallo spagnolo infatti è altissima, ovvero un triennale da 15 milioni di euro a stagione, cifra irraggiungibile nonostante il decreto crescita. Il club rossonero al momento non se la sente di impegnarsi per cifre così alte, vedremo se nelle prossime settimane Ramos abbasserà le proprie richieste: al momento infatti, dopo il riscatto di Fikayo Tomori, il difensore centrale non è una priorità e la strada più percorribile per l'ex Real è il PSG di Leonardo.