L'agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha confermato nella serata di ieri l'addio al Milan a gennaio. Due sono le idee: Fiorentina e Torino, con cui il club rossonero ha ottimi rapporti e per cui si può provare ad imbastire un'operazione in scambio per Milenkovic e Bremer, entrambi obiettivi in difesa dei rossoneri.