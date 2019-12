Tornare a Bergamo. Per la prima volta da avversario. E farlo dalla porta principale. Andrea Conti è tornato a essere... Andrea Conti. Dopo i due infortuni, il numero 12 si è ripreso la titolarità del Milan, macinando chilometri su chilometri sulla corsa di destra: un po' frenato, nello scacchiere tattico di Pioli, dall'esuberanza di Theo Hernandez, è costretto quindi a mantenere l'equilibrio. Ma ora, nello stadio in cui è diventato grande, è pronto a tornare il Conti dell'Atalanta... contro l'Atalanta.



I NUMERI DI THEO - Theo Hernandez è un attaccante aggiunto nella manovra rossonera: miglior marcatore della rosa, insieme a Piatek, con 4 gol, ne ha realizzati 2 nelle ultime 3, tutte firme che hanno portato vittorie (a esclusione della trasferta di Roma). Ora, però, contro l'Atalanta non ci sarà, in una sfida contro Hateboer o Castagne che prometteva scintille. E quindi, con Ricardo Rodriguez che scalpita, tocca a Conti spingere.



I NUMERI DI CONTI - All'Atalanta, nel suo anno migliore, nella stagione 2016/17, realizzò 8 gol, conditi da 4 assist. Al Milan 29 presenze e nessun gol: tanti, troppi infortuni che ne hanno condizionato la crescita. Ma ora sembra essere arrivato il suo momento, contro la Dea, dove è esploso e si è rivelato al grande calcio. In panchina la scorsa stagione, ora è pronto ad affrontare il maestro Gasperini. Tornando a fare l'attaccante aggiunto. Come in nerazzurro. Come Theo Hernandez.