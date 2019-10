AAA cercasi con urgenza terzino destro. Il Milan si è risvegliato questa mattina con le ossa rotte per la sconfitta contro la Roma, che l'ha fatto scivolare al tredicesimo posto, a +3 dalla zona retrocessione, e per il solito problema esterno. Dopo la prova deludente di Conti contro il Lecce, con tanto di fallo di mano in area che è costato il penalty, ieri è toccato a Calabria meritarsi un voto insufficiente in pagella, risultato di una partita da film horror peggiorata dal passaggio sbagliato che ha messo Zaniolo nelle condizioni di trovare il gol decisivo.



ALTERNATIVE - Non è la prima volta che il Milan perde punti per colpa di un errore del terzino destro di turno, è ora di studiare le possibili opzioni per risolvere un problema che sta diventando cronico. Il mercato di gennaio è lontano, non si può più rimandare, bisogna trovare un'alternativa subito. Esclusi Conti e Calabria, Pioli in rosa non ha altri esterni difensivi di ruolo, ma ha chi può giocare a destra in una difesa a quattro. Adattare un giocatore in una posizione che non è sua è un rischio, ma vale la pena prendersi un rischio. Borini e Kessie in carriera hanno fatto la fascia, così come Duarte, che garantirebbe meno spinta ma maggiore copertura. Sarebbe comunque un buon inizio.