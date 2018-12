Andreaha parlato a Milan Tv prima del match contro il Torino: “Sto bene, sono stato meglio ma anche peggio. Mi sento pronto per uno spezzone, non per una partita dall’inizio. È Gattuso a decidere, quando mi riterrà all’altezza sarò pronto”.“Il senso del gol mi è rimasto, spero di segnare anche alla domenica. È una cosa che ho sempre avuto e per fortuna non mi è andata via”.- “Ho sempre fatto il terzino a quattro, tranne nell’ultimo anno a Bergamo. Mi trovo meglio perché ho più libertà ma è indifferente. Il Mister sta variando spesso perché manca tanta gente e deve adattarsi. Siamo tutti disponibili però”.- “Mi manca l’uno contro uno ma si recupera con il lavoro. Settimana scorsa ho lavorato da solo con Castillejo. Per il resto ci sono, spero di poter dare una mano al più presto”.- “L’ho visto di sfuggita settimana scorsa, uno scambio di saluti e basta. È una persona molto preparata, con esperienza, ci darà una mano”.- “Ci trasmette grinta, cattiveria agonistica di quando era calciatore. Questo ci permette di dare sempre qualcosa in più”.“Siamo come fratelli, ci conosciamo da quando abbiamo otto anni. Ci ho parlato, le cose dette restano tra di noi. Sa che deve stare tranquillo, nel calcio però tutto torna, deve lavorare e si riprenderà le sue soddisfazioni”.