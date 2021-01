Il Milan è molto attivo sul fronte uscite. Dopo aver chiuso la cessione in prestito del difensore brasiliano all'İstanbul Başakşehir, lavora anche a un possibile addio di Andrea Conti. Il terzino destro ex Atalanta vorrebbe giocarsi le sue chances in rossonero già a partire dal prossimo impegno in coppa Italia contro il Torino ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Parma e Genoa hanno chiesto il classe 1994 in prestito semestrale ma questa è una formula che non convince del tutto il giocatore.



FIORENTINA IN FORTE PRESSING - Attenzione all'assalto della Fiorentina che le giuste possibilità economica per acquisire Andrea Conti a titolo definitivo dopo la cessione di Pol Lirola al Marsiglia. In settimana è previsto un confronto diretto tra l'entourage del giocatore e il Milan per fare il punto della situazione e valutare la possibile offerta viola. Che non dovrà essere inferiore ai 7 milioni di euro, ovvero la cifra residua a bilancio del terzino nato a Lecco ventisei anni fa. Andrea Conti apprezza l'eventuale destinazione, il club rossonero apre a una eventuale cessione. Ecco perché nei prossimi giorni possono arrivare novità di rilievo sul futuro del difensore chiuso al Milan da Davide Calabria e Diogo Dalot.