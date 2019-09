Il derby si avvicina, in casa Milan sono tanti i dubbi di formazione. Tra questi c'è sicuramente quello legato al ruolo di terzino destro. Con Calabria, espulso nel finale della partita del Bentegodi contro l'Hellas Verona, out per squalifica, si candida per una maglia da titolare Andrea Conti, a caccia dei primi minuti stagionali. L'ex terzino dell'Atalanta arriva da due anni difficili, condizionati dai gravi problemi fisici al ginocchio sinistro, ha voglia di svoltare, di riprendersi il Milan e la Nazionale, ma quella contro l'Inter potrebbe non essere la sua partita. Giampaolo, infatti, ha pronta un'alternativa...