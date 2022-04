"Scudetto? È giusto crederci perché siamo forti, siamo stati davanti a tutti per tanto tempo e non per fortuna". Stefano Pioli ha suonato la carica alla vigilia della sfida con il Genoa, un appuntamento che il Milan non può assolutamente sbagliare dopo i due passi falsi con Bologna e Torino (0-0 in entrambe le occasioni) che hanno rimesso in discussione il primato in attesa del recupero dell'Inter contro i felsinei, con i nerazzurri che andrebbero in vetta a +1 sul Diavolo. I rossoneri hanno un solo risultato in mente, la vittoria, ma questa passa da una componente fondamentale: il gol, tutto da ritrovare. Solo 4 le reti messe a segno nelle ultime sei giornate, troppo poco per una squadre che punta al titolo, e allora Pioli studia i correttivi per rimettere in moto l'attacco.



ULTIME DI FORMAZIONE - La buona notizia è il rientro di Bennacer nell'undici titolare accanto a Tonali, superato l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a dare forfeit contro il Toro, l'algerino torna per dare più qualità all'impostazione della manovra. A fargli spazio sarà Brahim Diaz, con Kessie che torna nel ruolo di trequartista ibrido alle spalle di Giroud. Confermata in blocco la linea a difesa di Maignan (Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez), i due dubbi di Pioli riguardano gli esterni offensivi: Saelemaekers è in vantaggio su Messias, Rebic recupera e insidia un Leao che resta comunque favorito per una maglia dal 1'. Ultime riflessioni nelle prossime ore, il Milan non può più sbagliare e si prepara per il Genoa.