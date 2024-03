Milan, contro sorpasso di Reijnders su Bennacer: l’Az fa il tifo per Tijjani

Daniele Longo

Stefano Pioli ha mischiato le carte in questa vigilia di Europa League. Nella seduta di allenamento tenutosi questa mattina il tecnico emiliano ha disturbato le pettorine dei titolari sia ad Adli che a Reijnders: l’olandese sarà titolare, a sorpresa, contro la Slavia Praga nella sfida in programma domani sera a San Siro. Una coppia quasi inedita che però è chiamata a dare sostanza e qualità contro una formazione che avrà sicuramente un atteggiamento prudente.



MOMENTO CALDO- Fino alla brutta sconfitta di Monza Reijnders era il giocatore di movimento più utilizzato da Pioli in questa stagione. L’olandese, dopo un avvio di stagione assolutamente impattante, ha avuto una fase di appannamento proprio in concomitanza con il rientro a pieno di regime di Bennacer e alla maturazione tattica da regista di Adli. Ecco perché questo è il momento giusto per tornare protagonisti, il Milan vuole da Reijnders un piccolo salto di qualità in termini di personalità.



AZ ALLA FINESTRA- Reijnders vuole tornare al gol che manca dalla partita con il Monza bel girone di andata. L’occasione contro lo Slavia Praga è propizia per rompere il digiuno europeo. L’Az Alkmaar fa Il tifo per Tijjani perché in caso di successo finale in Europa League incasserebbe ulteriori bonus dopo i venti milioni di base fissa della scorsa estate.