Milan, Scaroni: 'Concentrati su San Donato. San Siro? L'importante è avere il pubblico alle partite durante i lavori'

Redazione CM

In un servizio di approfondimento sul futuro di San Siro realizzato dal TG1, c'è spazio anche per le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha chiarito ancora una volta le intenzioni del club di Via Aldo Rossi rispetto alla proposta del Comune di Milano di ristrutturare l’impianto di San Siro grazie all'intervento di Webuild: "Quello che conta è che da questa ristrutturazione possa venir fuori uno stadio moderno, nel quale possiamo continuare a giocare durante i lavori con il pubblico. San Donato? Siamo del tutto concentrati su questo progetto, che rimane la priorità".



LE ULTIME SU SAN DONATO – Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da feliceraimondo.it, il Milan continua a pensare al progetto di dotarsi un proprio impianto. Lo stadio a San Donato prevede un accordo di programma che deve esaurirsi obbligatoriamente per legge entro la primavera del 2026 e tale accordo, una volta sottoscritto e ratificato, costituirà titolo urbanistico per cominciare i lavori entro la fine di quell’anno. Il Milan ha intenzione di procedere su San Donato (l’idea è di giocare nel nuovo impianto già a partire dal 2029) e Milano sarà soltanto un progetto parallelo per consentire al club un eventuale piano B, ma la certezza è che non verrà abbandonato il progetto dell’area San Francesco per il restyling di San Siro.



FURLANI CHIARO – All’Ansa, nel corso degli scorsi giorni, l’amministratore delegato rossonero Girogio Furlani aveva confermato questa visione: "Guardando avanti, il percorso futuro del Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato. Il nostro attuale stadio, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un'esperienza ottimale ai nostri tifosi".