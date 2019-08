Il Milan fa bella figura contro il Manchester United, perdendo solo ai rigori contro una squadra che dal prossimo weekend inizierà già a fare sul serio. Brilla Suso, piace Biglia, da elogiare Borini: con gli stessi uomini della scorsa stagione, Marco Giampaolo ha dato al Milan un volto nuovo. Volto nuovo che si cerca davanti, che ha le fattezze di Angel Correa.



NUOVI CONTATTI - Come scrive la Gazzetta Sportiva, questa sarà la settimana decisiva per l'attaccante argentino: 40 milioni di euro l'offerta del Milan, 50 la richiesta dell'Atletico Madrid, con i bonus che possono essere la via più breve per limare le differenze. I Colchoneros, arenata la trattativa con il Monaco nonostante l'offerta soddisfacente, sembrano pronti a fare un passo incontro ai rossoneri per assecondare la volontà del giocatore, che vuole vestire la maglia del Milan e lo ha ribadito alla società meneghina, che nei giorni scorsi ha incontrato l'agente del 10 dell'Atletico. Da domani nuovi contatti: Correa in rossonero, è la settimana decisiva.