Daniel Maldini è un talento in fase di decollo. Nelle poche occasioni avute nella scorsa stagione ha comunque dimostrato di avere tutte le qualità per costruirsi un percorso importante. Dopo attente valutazioni, il Milan ha deciso di far partire il classe 2001 con la formula del prestito secco.



VERONA E SPEZIA IN CORSA - Il Verona ha chiesto Daniel Maldini ed è una destinazione molto gradita anche a papà Paolo. Esce dalla corsa la Cremonese mentre sale lo Spezia. Proprio al club ligure il figlio d’arte aveva realizzato il primo, fondamentale, gol in serie A.