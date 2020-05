Scopri nella gallery le altre missioni di Pioli!

Tutti di nuovo al lavoro. O meglio, quasi tutti., infortunato e di nuovo in Svezia, con la sua famiglia. Allenamenti impegnativi, in vista del tour de force che attenderà la squadra tra giugno e luglio. Ci sono ancora degli obiettivi, importanti, da raggiungere: un piazzamento in classifica con vista Europa, innanzitutto. Poi la Coppa Italia, c’è solo la Juve prima della finale.Non possiamo che partire da qui, dall’assenza (forzata) di Ibra, fuori per almeno un mese, un mese e mezzo.Possibile lo spostamento di Leao al centro, come punta, con Rebic a girargli attorno. Tra le idee al vaglio anche un possibile cambio di modulo, col ritorno al 4-3-3.. Non sarà facile.