Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" di oggi i protagonisti sono il Milan e Angel Correa, promessi sposi da qualche settimana a questa parte, a patto che l'Atletico Madrid conceda uno sconto sulla valutazione di 50 milioni di euro più bonus. Un calciatore per il quale Maldini e Boban sembrano avere una sorta di ossessione per l'insistenza con cui lo stanno trattando, ma il cui rendimento nelle ultime stagioni non giustifica questa pervicacia. Il voto al club rossonero è 5.