Cosa c'è dietro gli infortuni di casa Milan? Come racconta il Corriere della Sera, lo stop di Romagnoli è dovuto al polpaccio come per Biglia e Caldara, e che costringerà il difensore a rimanere ai box per oltre un mese: "Se fosse una malattia infettiva - osserva il CorSera - parleremmo di epidemia, ma trattandosi di lesione muscolare viene da chiedersi come sia possibile che in un lasso di tempo così ravvicinato si moltiplichino gli infortuni nello stesso muscolo. Tre stop del genere nell’arco di una stagione sarebbero da considerare tanti, figuriamoci nel giro di venti giorni. Solo sfortuna? Chissà... Lo staff tecnico-atletico del club si interroga per cercare di capire se dietro gli stop ci sia un problema di dosaggio dei carichi di lavoro o non sia stata effettuata una corretta prevenzione".