Il Milan cambia. Non sarà Pioli a guidare la squadra nella prossima stagione, il tecnico emiliano è consapevole che il suo futuro è segnato. Al suo posto, salvo clamorosi colpi di scena,l'attuale deus ex machina del Lipsia. Per l'allenatore tedesco, che ha in Sacchi la stella polare, è pronta una rivoluzione trasversale della rosa rossonera.Ilin vista della prossima stagione, nonostante una stagione con più bassi che alti. Al suo fianco non ci sarà Ibrahimovic: lo svedese sembra essere sempre più orientato a lasciare il Milan al termine del campionatoprofilo molto gradito a tutta l'area tecnica. Il centravanti polacco non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e ha una valutazione da 35 milioni di euro, il Diavolo ci pensa seriamente.Un inserimento deciso, quasi a sorpresa.vuole provarci fino in fondo. Contatto diretto con l'agente e sfida lanciata alla Juve che da tempo ha guadagnato la pole position. Dalla cessione di Paquetà (nel mirino di Benfica e Fiorentina) potrebbe arrivare le risorse finanziare giuste per tentare l'affondo.E rumours inglesi assicurano che Torreira vuole lasciare l'Arsenal e sta mandando messaggi al club di via Aldo Rossi.Musacchio vuole andare via, il riscatto di Kjaer è ancora incerto. Ecco perché il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Il preferito è Upamecano ma il Lipsia chiede una cifra monstre, 45 milioni di euro, ed è in trattativa con il Real Madrid.