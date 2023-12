Costretto a scriverla per poi cambiarla giorno dopo giorno, la lettera di Natale rossonera è stata fatta con lo stesso entusiasmo di un marito in un centro commerciale il sabato pomeriggio quando gioca la squadra del cuore. Inutile girarci intorno, ci sono pochi sogni in casa Milan perché l’emergenza legata ai tanti infortunati preoccupa eccome. L’ultima defezione legata a Tomori ha costretto la dirigenza ad accelerare le operazioni per il ritorno alla base di Gabbia: il difensore nativo di Busto Arsizio ha dato il suo ‘ok’, ora Furlani deve convincere il Villarreal a interrompere il prestito.



LE PRIORITÀ- La lista dei potenziali acquisti di gennaio è stata scandita dal sopravanzare di una situazione imbarazzante nel reparto difensivo dove serviranno almeno due innesti che siano abili e arruolabili fin da subito, già nella prima settimana di gennaio: alle candidature di Lenglet e Kehrer si è aggiunta quella di Mukiele del Psg ma non sono escluse altre piste alternative. L’infortunio di Pobega ha aperto un altro tema di riflessione: il Milan, considerando che per almeno 4 mesi non potrà fare affidamento sul canterano, sta valutando di prendere un nuovo centrocampista in prestito. Per l’attacco si continua a lavorare per Guirassy sull’ingaggio: la richiesta è sui 4 milioni di euro netti a stagione.