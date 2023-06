Qualche giorno fa sembrava tutto fatto peral: gradimento totale e reciproco tra le parti, un accordo trovato con il Chelsea intorno ai, un lavoro ben fatto ai fianchi dei Blues per abbassare il prezzo non intaccando eccessivamente il budget estivo. Eppure oggi come oggi l'affare è collassato, con i rossoneri che invece si sono rituffati sull'obiettivo della scorsa estate, di cui vi abbiamo parlato nella soffiata odierna.Chukwuemeka era passato dall'Aston Villa al Chelsea poco meno di un anno fa con un esborso da parte della società di Todd Boehly proprio di 18 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da, ed è proprio questo che ha dettato il cambio di rotta.e quindi non è ritenuto meritevole dell'investimento che era stato messo in programma., invece, di anni ne ha 19 (si tratta di un 2003), e il sovraffollamento di talenti dalle parti di Stamford Bridge, magari con qualche clausola per mantenere il controllo del ragazzo che il Milan cercherebbe se possibile di evitare, memore del fresco caso Brahim Diaz.- Lo stesso discorso di Loftus-Cheek potrebbe valere per Daichi, che aveva trovato l'accordo con la vecchia squadra mercato per trasferirsi a Milano a parametro zero, ma qui, in più: nulla di irrisolvibile, ma l'intenzione del giapponese è quella di portare in fondo l'operazione tenendo in stand-by Atletico Madrid e Borussia Dortmund., anche perché ci sono da risolvere nel frattempo dei problemi burocratici da parte dell'entourage del trequartista nipponico.