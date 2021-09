Kessie ha giurato amore al Milan da Tokyo in una intervista alla Gazzetta dello Sport. I tifosi rossoneri si attendevano un lieto fine rapido sulla trattativa per il rinnovo del contratto ma non sono bastati due incontri, tra Massara e Atangana, per arrivare a un’intesa totale. Il Milan non può prescindere da un giocatore molto importante per Pioli, migliorerà ancora l’offerta già importante?