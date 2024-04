Milan, cosa filtra su Lopetegui

Daniele Longo

51 minuti fa

Sono settimane delicate per il futuro del Milan, fatte di profonde valutazioni interne. Una di queste riguarda Stefano Pioli: il tecnico emiliano rischia concretamente di chiudere il suo ciclo in rossonero al termine della stagione. In questi giorni si è parlato molto di Julen Lopetegui come eventuale sostituto e possiamo confermare certamente i contatti diretti risalenti a qualche mese fa. Ad oggi però il tecnico spagnolo non rappresenta l’opzione più calda per il Milan.