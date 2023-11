per la sua risposta a mezzo social sulla sua esclusione: "Non voglio essere il capro espiatorio, non permetterò alla gente di dire cose false". il messaggio chiaro e inequivocabile. Da quel giorno, ma non solo: gli è stato proibito anche avere dei contatti con i giocatori della prima squadra durante il lavoro.. Qualche contatto c’è stato, ma ad oggi le condizioni sono molto difficili per il club tedesco. Ecco perché, che vorrebbe inserire un nuovo esterno offensivo a gennaio nella batteria a disposizione di Allegri.che Sancho percepisce dai Red Devils. Giuntoli potrebbe coprirlo in una piccola parte e quindi servirebbe che gli inglesi participassero per il 70%. Difficile, ma non impossibile,