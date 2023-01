Quando torna Ibra? Se lo chiedono in tanti, difficile rispondere. Lo svedese sta lavorando a testa bassa per rientrare il prima possibile, ha spinto al massimo anche i primi giorni del 2023 a Miami con tanto di nuovo look pubblicato sui profili social., come racconta La Gazzetta dello Sport. L'ultima da titolare un anno fa, una settimana prima aveva segnato l'ultimo gol in campionato. Poi qualche spezzone di partita qua e là, lo scudetto e l'operazione: "Ho giocato sei mesi senza il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ma in testa avevo solo la vittoria del campionato".- Oggiperò il suo ritorno in campo resta un rebus, fa sapere il quotidiano. A Lecce Zlatan non ci sarà e rimarrà a Milanello per continuare a lavorare; inizialmente il rientro era previsto all'inizio del nuovo anno, poi è slittato alla fine di gennaio e successivamente si era parlato del derby del 5 febbraio come data da cerchiare sul calendario;ma non è escluso che serva ulteriore tempo prima di rivederlo in campo.- Potrebbe salire invece su un aereo privato per raggiungere i compagni a Riyad per la Supercoppa di mercoledì con l'Inter. Nessun rientro anticipato, lo svedese andrebbe lì da leader per caricare i compagni e far sentire la sua presenza in una gara delicata.. Un cambio per Giroud e una guida per la crescita di Lazetic. Aspettando di capire cosa fare col contratto, in scadenza a giugno.