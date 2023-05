L’errore diingli aveva spalancato il tappeto rosso verso la porta dimasu quel tappeto ci è incespicato, ancora. L’opportunità chegli aveva concesso, in un undici rimaneggiato per i tanti impegni, è così sfuggita via dalle mani del belga, vicino ma ancora lontano dal primo gol in rossonero.. L’ambiente, i tifosi e lo stesso allenatore però non cambiano idea su di lui.. I cori prolungati dellasono un chiaro messaggio: avrà pur deluso finora ma il popolo del Diavolo ha adottato il ragazzo del Bruges e continuerà a sostenerlo.- Ecco perché. Le voci si rincorrono:, il, la Premier e chi più ne ha più ne metta. Rumors infondati,. Il belga era arrivato ad agosto dopo una lunga trattativa per la bellezza diCederlo dopo un’annata da dimenticare rappresenterebbe una minusvalenza pressoché certa, un passo falso che questo Milan non può permettersi.- Charles è ‘solo’ un classe 2001 e a Milanello sono convinti cheNon saranno dunque certo i rossoneri a cercare acquirenti per lui. Qualora dovessero presentarsi alle porte di Maldini e Massara e, con un’offerta adeguata, allora se ne potrebbe parlare. Un po’ troppi se per ora. EC’è ancora un mese per De Ketelaere, quello decisivo, per destarsi e far tacere i critici.