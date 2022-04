Nonostante la volontà chiara del Milan sia quella di rinnovare il contratto di Rafael Leao (in scadenza nel 2024), per il momento la firma è stata rimandata. Da quanto scrive oggi Repubblica, non basterebbero più i 4 milioni offerti dai rossoneri ed ecco perché al momento non è stato raggiunto l'accordo con l'esterno portoghese.