Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla di Alexandre Pato, suo ex compagno in rossonero, che debuttò in Serie A in una sfida contro il Napoli, dove andò in gol e fece vedere qualità devastanti, dagli studi di Sky Sport: "Il giocatore che mi ha impressionato di più nei primi 3-4 allenamenti, più di Kakà, più di Van Basten. Pensavamo di aver trovato l'avversario di Messi".