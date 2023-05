MILAN



Maignan 6: non può nulla sul gol di Okereke.



Calabria 5,5: tanta corsa ma anche poca lucidità.



Kalulu 4;5: momento molto negativo per il difensore francese che si fa scherzare da Okereke in modo tragicomico in occasione del gol.



Thiaw 5: partecipa alla frittata difensiva con Kalulu, una macchia grande su una buona prestazione.



Ballo-Toure 5,5: spinge poco e difende male.



Bennacer 6: prova a trovare qualche linea di passaggio nella densità creata dal centrocampo grigiorosso, ci riesce a corrente alternata. (Dal 1’ st Krunic 6,5: prova a scuotere i suoi con grinta e buone idee. Carnesecchi gli nega il gol vittoria all’ultimo secondo)



Vranckx 6: gioca un ottimo primo tempo, dirigendo le operazioni. Cala vistosamente alla distanza ( dal 30’ st Tonali a.v)



Saelemaekers 6,5: sicuramente il migliore dei suoi per lunghi tratti della partita. Rapido e scattante, gli viene annullato un gol per un fuorigioco millimetrico. (Dal 30’ st Messias s.v)



De Ketelaere 5: al 21’ del primo tempo legge bene un errore difensivo della Cremonese ma poi è troppo tenero davanti a Carnesecchi. Viaggia sempre in prima e non cambia mai la marcia. Altra occasione persa. (Dal 17’ st Leao 5.5: chiude troppo con il destro e si divora una clamorosa palla-gol)



Diaz 4,5: sbaglia un gol a porta vuota, si ripete poco dopo aspettando troppo prima di concludere a rete. Serata da dimenticare.



Origi 5,5: gioca più da esterno sinistro che da attaccante centrale, si muove tanto ma non ha mai la giocata che può spaccare la partita. (Dal 17’ st Giroud 5,5: non vede mai il pallone)



All.Pioli 4,5: sbaglia ancora la formazione perdendo altri due punti preziosi per la classifica.



CREMONESE

Carnesecchi 7,5: almeno tre interventi super, merita la Nazionale.Sernicola 6,5: ordinato tatticamente è sempre preciso anche dal punto di vista tecnico.Chiriches 6,5: sbroglia diverse situazioni intricate. (dal 28’st Ghiglione s.v)Lochoshvili 6: rude ma efficace.Vasquez 6: vedi il compagno Lochoshvili.Benassi 5,5: non riesce ad entrare in partita(dall’11’ st Valeri 5.5: il suo ingresso fa cambiare marcia alla Cremonese. Ma si mangia un gol già fatto)Meité 6: buona partita da ex per il francese.Pickel 4,5: brutto il pugno con il quale colpisce Tonali. Gesto vile e cartellino rosso meritato.Galdames 5,5: deve provare a fare qualità sulla trequarti e ci riesce in rare occasioni.Buonaiuto 5,5: poco da raccontare ai nipotini. (dall’11 st Okereke 7: segna un grande gol facendo ammattire la difesa del Milan)Afena-Gyan 5,5: calcia per la prima volta verso la porta di Maignan al 50’. Ed è anche l’unica azione degna di nota della sua partita. (dal 28’st Ferrari s.v)All.Ballardini 6,5: ha dato credibilità, ordine tattico e coraggio alla Cremonese: applausi a prescindere da quale sarà il risultato finale.