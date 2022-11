Geometrie, equilibrio e dinamismo: con queste caratteristiche. Perché esiste un Diavolo organizzato e logico con l’algerino in campo e uno irrazionale senza. Pioli lo aveva indicato come possibile sorpresa a inizio stagione e non si sbagliava perché Ismael è il giocatore che più ha innalzato il proprio livello tra le fila rossonere.La partita per il rinnovo di Bennacer con il Milan è iniziata nello scorso gennaio quando la firma sembrava quasi una formalità con tanto di preparativi in arrivo.. Le parti sono sempre rimaste in contatto e proprio negli ultimi giorni sono arrivati segnali incoraggianti: l’accordo non è ancora totale ma ci sono le basi per raggiungerlo presto. Magari già dal prossimo incontro fissato nella sosta con l’agente Sissoko ( con il quale si discuterà anche del futuro di Adli).. Andranno poi risolti alcuni dettagli, come quello relativo alla clausola rescissoria da 50 milioni. Nei piani di Maldini ci sarebbe la chiara volontà di chiudere la pratica a dicembre e le sensazioni sono positive. Fino al prossimo incontro…