Queste le parole di Patrick Cutrone a Milan TV: "Ho dei bellissimi ricordi della tournée in Cina, specialmente la partita contro il Bayern Monaco in cui ho segnato una doppietta. È stata una partita indimenticabile, non ci credevo sinceramente. La scorsa stagione? Ho sempre pensato solo pensato ad allenarmi bene ogni giorno, a mettere in difficoltà il mister e a dare tutto in ogni partita. Siamo un bel gruppo, dobbiamo prepararci al meglio per l’inizio del campionato. Ora pensiamo a fare bene queste bellissime sfide. Spero di poter dare un grande mano alla squadra facendo più gol possibili. Kalinic? Era un po’ di giorni che cantavamo questa canzone. Con Nikola abbiamo tutti un ottimo rapporto, è una persona speciale".