IL TABELLINO

Perché, ma soprattutto al di là dei numeri, del secondo successo incon altri tre gol dopo il 3-1 al Celtic e il primo posto consolidato,. E allora applausi a, impiegato al posto die abravo a propiziare il secondo gol e a firmare i terzo, nel ruolo solitamente occupato da. Ma oltre ai due nuovi ventunenni, bisogna sottolineare la grande prova del titolarissimoche avvia le azioni dei tre gol e la crescita diin campo per tutta la partita, un diesel destinato ad avere sempre più spazio. E come non bastassero queste ottime indicazioni, va sottolineato il fatto che, che fallisce il rigore del 2-0 e rimane negli spogliatoi nella ripresa. Senza dimenticare un dato che spiega il senso della partita a senso unico,, senza avere nemmeno una possibilità di farsi perdonare gli errori del suo debutto contro la Roma.Il primo tempo è l’anticamera del monologo del Milan, che ha l’unico torto di segnare soltanto un gol.Lo Sparta Praga, come i rossoneri in testa al suo campionato prima che si fermasse, ma ultimo nel girone dopo la sconfitta casalinga con il Lilla, non riesce mai ad avvicinarsi a Tatarusanu. Romagnoli e compagni non corrono alcun rischio in difesa e così tutto il gioco si svolge nell’altra metà campo,, una delle cinque novità presentate da Pioli dopo il primo pareggio in campionato. Al centro del tridente a supporto di, l’attaccante in prestito dalha il merito di concretizzare la superiorità rossonera scambiando in velocità con lo svedese, poi con un bel controllo sinistro-destro beffa il portiere. E’ il 24’ e lo Sparta avrebbe tutto il tempo per reagire, ma non riesce a impensierire il Milan che gioca a memoria con il consuetoanche seha lasciato a riposo Hernandez, rilevato da Dalot a sinistra,al posto del quale si rivedea destra, Kessie che lascia così spazio ae Leao rimpiazzato inizialmente daPer la verità i cambi sulle fasce non convincono del tutto, perché il gioco rossonero nasce quasi sempre dal centro grazie al nuovo asse. Proprio l’algerino smarca in profondità Ibrahimovic che viene atterrato in area da. E’ rigore netto che lo svedese però sbaglia come nel derby, con la differenza che allora riprese la respinta di Handanovic e riuscì a segnare, mentre stavolta la sua bordata scheggia la parte superiore della traversa e finisce sul fondo.Non è certamente questo il motivo, ma all’inizio della ripresarimane negli spogliatoi perché domenica alle 12.30 il Milan è impegnato a. Al suo posto rispuntache sostituisce lo svedese anche nel tabellino dei marcatori. L’azione parte anche stavolta da Bennacer, pronto a pescare con un lungo lancioche da buon portoghese rispolvera la “trivela” del suo connazionale, centrando un invitante pallone per l’altro suo connazionale Leao, puntale alla deviazione del 2-0. Potrebbe bastare così, ma il Milan diverte e si diverte, scoprendo l. E il resto è puro contorno, con l’unico grande rimpianto di non avere avuto la cornice del pubblico.(primo tempo 1-0)25' pt Brahim (Mil), 12' st Leao (Mil), 22' st Dalot (Mil): 12' st Dalot (Mil), 22' st Bennacer (Mil): Tatarusanu, Calabria (dal 23' st Conti), Kjaer, Romagnoli (dal 35' st Duarte), Dalot, Bennacer (dal 35' st Kessie), Tonali, Castillejo, Krunic (dal 43' st Maldini), Diaz, Ibrahimovic (dal 1' st Leao). A disp.: Moleri, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Leao, Hernandez, Kalulu, Maldini, Colombo, Duarte, Saelemaekers, Kessie. All.: Pioli.Heca, Sacek, Celustka, Lischka (Dal 35' st Plechaty), Hanousek, Pavelka, Travnik (dal 35' st Karabec), Vidheim, Dockal (dal 45'st Patrak), Krejci (dal 18' st Moberg-Karlsson), Julis (dal 18'st Kozak). A disp.: Nita, Kotek, Plechaty, Moberg-Karlsson, Kozac, Hlozek, Plavsic, Polidar, Wiesner, Karabec, Vitik, Patrak. All.: Kotal.28' pt Dockal (Spa), 35' pt Lischka (Spa), 7' st Pavelka (Spa)36' rig. sbagliato Ibrahimovic