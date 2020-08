Indossare la maglia nuova del, quella della stagione 2020/21, per non indossarla più. E' già successo in passato, vedi, in gol contro il Bologna con quella che sarebbe stata la maglia del 2017/18 all'ultima casalinga, e succederà anche questa sera, nell'ultima contro il Cagliari di Zenga. Sì, perché il club, che ha deciso di affidarsi a Stefano, non cambierà tantissimo, ma qualcosa e qualcuno sì.C'è chi è sicuro di andare via, perché in scadenza (e pronto a rimettersi sul mercato) o a fine prestito; chi può rientrare in qualche trattativa di mercato come contropartita tecnica, chi invece andrà a farsi le ossa in prestito e chi, molto semplicemente, verrà ceduto in quanto non rientra nei piani: una squadra sul mercato. E ora andiamo a vedere caso per caso, partendo dalla porta, tutti quelli che possono lasciare il Milan.Asmir, portiere delin prestito dal, tornerà alla base. In rossonero rientrerà dal prestito all'Pepe, e quindi, per il momento, nessuna possibilità di restare per il bosniaco ex Chelsea.