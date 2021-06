sono benche, data di termine della corrente stagione calcistica,che li avevano allontanati da Milano negli ultimi mesi:, il Milan si riserva die, prima di deciderne il destino: i nomi più intriganti sono senza dubbio quello diIl difensore centrale torna da Bergamo dopo il prestito di un anno e mezzo, nel quale non è riuscito a tornare a giocare con continuità:validi per il riscatto, l'idea dei dirigenti rossoneri è quella dianche perchéil quale comunque lo vaglierà in ritiro per testarne le condizioni e stabilire se può essereDa valutare anche la posizione delldato che ha disputato, anche se dal punto di vista economicoe nello scacchiere tattico rossoneropronti ad essere entrambisull'italiano si è rituffato, dopo il corteggiamento senza esito di quest'inverno, mentre sull’uruguaiano ci sonoRientrerà anche il giovane Lorenzoquest’anno allache dovrebbe nuovamente andare- Per quanto concerne Leoinvece,visto che il centrale brasiliano è stato, versando al Milan una cifraA questi si aggiungono poiil portiere(Reggina), il difensore(Alessandria), i centrocampisti(Entella),(Vibonese) e(Pro Sesto), gli attaccanti(Cittadella) e(Racing Santander)., nonostante la buona stagione disputata soprattutto dal centrocampista dei liguri, che potrebbe esseree dagli ultimi due.@AleDigio89