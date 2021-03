Il Milan è tornato al lavoro all'indomani della bella e importante vittoria ottenuta in casa del Verona. A Milanello si è fatto il punto per organizzare il lavoro di recupero dei tanti giocatori alle prese con infortuni di diverso tipo.



BUONE NOTIZIE DA TONALI E IBRAHIMOVIC - Zlatan Ibrahimovic oggi si è sottoposto a una visita di controllo dopo la lesione all'adduttore sinistro rimediata contro la Roma. Il processo di guarigione procede bene e senza complicazioni. L'attaccante svedese non sarà a disposizione nella gara di andata contro il Manchester United e nel prossimo impegno in campionato contro il Napoli ma il club rossonero spera di averlo presto in gruppo a guidare i compagni. Sandro Tonali si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare per la sfida di giovedì contro i Red Devils.



PERSONALIZZATO PER CINQUE - Theo Hernandez e Ante Rebic hanno lavorato a parte ma ci sono ottime possibilità che possano viaggiare con il resto della squadra mercoledì. Una decisione definitiva verrà presa nella giornata di domani dopo attenta valutazione con lo staff medico. Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer proseguono con il lavoro personalizzato: salteranno sicuramente le prossime due e verrano valutati all'inizio della prossima settimana. Qualche chance in più per Mario Mandzukic che spera di rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro il Napoli.