. Tra la lista degli aggettivi esistenti nel nostro vocabolario, quest’ultimo riesce a meglio definire la stagione del Milan. Dalla squadra Campione d’Italia in carica, ci si aspettava di più, molto di più per difendere il titolo vinto appena 11 mesi fa. Ma se il percorso in campionato, sino ad ora, si è dimostrato frammentato, pieno di alti e bassi,Perché se l’obiettivo – nonché minimo comun denominatore della strategia economica, aziendale e sportiva – rimane la qualificazione alla prossima Champions League – da centrare ad ogni costo con un piazzamento tra le prime 4 in Serie A,Per arrivare al nastro di partenza – da tagliare a San Siro, questo mercoledì alle ore 21 – in perfetto stato psicofisico,L’ampio turnover e la sterilità offensiva sono state le armi con le quali i rossoneri non sono riusciti a superare la formazione di Zanetti, impantanandosi in uno scialbo 0-0 che ha rallentato la corsa verso l’Europa che conta., che ha avuto la meglio sui futuri campioni con un secco 4-0. Da Napoli bisogna ripartire per centrare una nuova prova ai limiti della perfezione e staccare, nel giro di una settimana, il pass per una semifinale di Champions League che il Milan non vive dal 2007.E se di certezze si parla,Mike Maignan sarà chiamato a difendere i pali della difesa rossonera, retroguardia che – complice ancora l’assenza di Kalulu per infortunio – si schiererà nuovamente a 4, con capitan Calabria a destra e Theo Hernandez a spingere sulla sinistra.ma l’esperienza del danese lo porta ad essere favorito per una maglia da titolare -. Tonali sarà affiancato dall’indispensabile tuttofare Rade Krunic che si alternerà nella posizione di mediano e trequartista con Bennacer. Classico tridente formato da Brahim Diaz, Leao e Giroud. A loro il compito di finalizzare le azioni offensive del Milan, per