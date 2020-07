Ilè tornato a correre e dalla ripresa del campionato post-coronavirus ha inanellato 8 risultati utili consecutivi (9 considerando il pari-eliminazione di Coppa Italia) con 6 vittorie, 2 pareggi eUna media incredibilmente superiore a quella che aveva accompagnato i rossoneri fino alla sosta a marzo quando il ko con il Genoa sembrava destinato a distruggere i sogni europei dei rossoneri. Verrebbe da chiedersifra il Milan pre e il Milan post Covid 19 e la risposta non è da ricercare soltanto in una condizione atletica invidiabile, bensì anche in un rendimento eContro il Bologna i primi tre gol sono arrivati dal centrocampo (il primo in campionato per Saelemaekers e Bennacer). Col Parma Kessie a sbloccare e Calhanoglu a chiuderla, col Napoli, ancora Kessie su rigore e contro la Juventus è stato sempre il centrocampista ivoriano con il suo 2-2 a dare il via alla rimonta verso il 4-2 finale. In totale 11 dei 25 gol segnati dalla ripresa a oggi portano la firma dei centrocampisti (escludendo Rebic seppur a tratti ricopra il ruolo di esterno).Il passaggio al 4-2-3-1 ha infatti concesso a Kessie di esplodere tornando e forse superando il livello raggiunto all'Atalanta. Ha concesso a Bennacer più spazi per il suo gioco a due tocchi, ma ha soprattutto dato più spazio e più responsabilità ai vari Calhanoglu, Castillejo, Saelemaekers, Bonaventura e ovviamente Rebic, alternato nel ruolo di esterno e di centravanti. U