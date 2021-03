Il Milan non recupera nessuno in vista della sfida contro il Manchester United in programma questa sera e da Milanello non arrivano buone notizie. I 4 giocatori in lizza per provare un recupero in extremis, infatti, non hanno completato il proprio percorso e sono rimasti esclusi dai convocati.



Ma cos'hanno Rebic, Leao, Romagnoli e Calabria? Secondo quanto appreso da Calciomercato.com per l'attaccante croato persiste l'infiammazione all'anca che lo tormenta da qualche settimana. Per Leao perdura il fastidio ai flessori, mentre per Romganoli non ci sono novità positive per i suoi problemi muscolari. Infine Calabria oltre alla nota pubalgia ha accusato anche un botta al ginocchio.