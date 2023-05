Milan da rifare sul mercato. In partenza ci sono Dest, Bakayoko, Tatarusanu, Mirante, Vasquez, Ibrahimovic, Vranckx, Origi, Rebic, Adli, Ballo-Touré e Messias o Saelemaekers.



In arrivo il portiere Sportiello a parametro zero dall'Atalanta. Si cerca almeno un attaccante tra Openda, Morata e Arnautovic e un paio di centrocampisti come Loftus-Cheek e Kamada, poi un terzino sinistro e un esterno destro d'attacco.



I big Maignan, Theo Hernandez e Leao? Il Milan ha contratti lunghi per proteggerli e certo non li venderà per cifre normali. Però, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, di fronte a offerte XL èvietato avere certezze.