. Intendiamoci, Barcellona è una bellissima città e il Barcellona un club storico, l'ingaggio poi è di. Messa così non sembra poi tanto male, masotto la guida di Xavi, due in campionato e due in Champions League, 12 presenze totali e 1 gol contro il Viktoria Plzen., e attorno (o meglio, accanto) a lui ruotavano Bennacer e Tonali, i titolari della squadra attuale dopo l'addio in estate a parametro zero dell'ivoriano.E non c'è nemmeno la possibilità di sfidare un altro concorrente per salvarsi, come all'Eredità., che gli riserva meno minutaggio e un ruolo da vice dei titolari Busquets, Pedri e Gavi;. Sono arrivati, una mezzala che ha fatto vedere le cose migliori quando Pioli è passato per esigenze di organico al 4-3-3, e, impiegato col contagocce e nemmeno inserito in lista Champions. Quindi, e non è neppure detto che ne benefici il suo palmarès.Il Milan si affida sempre a loro due, quando sono al 100%:i duecollaborando e coprendo ampie porzioni di campo, come fatto magistralmente a Zagabria in occasione della vittoria di Champions. Riusciranno a mantenere il ritmo in una stagione folle, viziata da un Mondiale anomalo in inverno?. Pioli allora dovrà capitalizzare al meglio questo vantaggio rispetto ad altre big per mantenere alto il voltaggio del suo tandem di centrocampo.