Milan, dal Bologna non solo Thiago Motta e Zirkzee: c'è Ferguson fra gli obiettivi a centrocampo

Tramacere e Longo

Quando il Bologna scende in campo, ormai mezza Europa si sintonizza e sgrana gli occhi per vedere da un lato il gioco che la squadra di Thiago Motta sa esprimere e dall'altro molti dei suoi talenti da visionare e studiare anche in chiave mercato. Fra i club che da tempo sono molto attenti al club emiliano c'è il Milan che fra le fila dei rossoblù ha da tempo diversi obiettivi e con cui, inevitabilmente, a giugno si dovrà sedere attorno a un tavolo per trattare quantomeno il futuro di Alexis Saelemaekers. E quella sarà l'occasione per provare a completare una maxi-operazione.





THIAGO MOTTA E ZIRKZEE - L'interesse del club rossonero per Joshua Zirkzee è noto e i 40 milioni di clausola in favore del Bayern Monaco hanno da tempo fissato la base d'asta per l'attaccante. Insieme a lui il Milan sta monitorando il futuro di Thiago Motta nel caso in cui si arrivasse all'addio a Stefano Pioli entro la fine della stagione (l'Europa League sarà decisiva). L'allenatore italo-brasiliano è il preferito della proprietà, ma non è l'unico nome e il discorso vale anche per il centravanti olandese.





OBIETTIVO FERGUSON - Non è l'unico nome, in questo caso per il centrocampo, neanche quello di Lewis Ferguson. La mezzala scozzese è tuttavia sicuramente uno dei profili più graditi a Moncada e D'Ottavio che, non a caso, lo avevano già segnalato all'ad Giorgio Furlani nel corso dell'ultimo mercato invernale quando Pioli aveva chiesto a gran voce un rinforzo nel reparto.



LA RICHIESTA ECONOMICA - Non se ne fece nulla perché se è vero che il Bologna non dice no a potenziali addii, è altrettanto vero che lo fa soltanto dietro al pagamento di grandi somme di denaro e il Milan a gennaio aveva budget limitato. Grandissimo colpo di Sartori che lo ha acquistato dall'Aberdeen per soli 3,5 milioni di euro, oggi la valutazione che il club emiliano fa del suo cartellino, forte di un contratto in scadenza a giugno 2027 con opzione di un altro anno, è di non meno di 25 milioni. Il Milan continua ad osservare e studiare, Ferguson non smette di incantare e crescere, così come la sua valutazione.