. Lo ha detto anchenella conferenza stampa di ieri. Se al Napoli mancherà il centravanti, Victor, i rossoneri dovranno fare a meno del loro fuoriclasse, il miglior giocatore della passata stagione, Rafael: squalificato a causa di un rosso che ha fatto molto discutere nell’ultima di campionato contro la Sampdoria., che dovrebbe essere supportato dal trio. L’attaccante francese sarà costretto agli straordinari, ma lui stesso ha detto di essere più contento quando gioca sempre, anche se non riesce a riposarsi quanto dovrebbe.- Quello di stasera, poi, è uno scontro che nessuno vorrebbe perdersi, né tantomeno lui, l’uomo dei gol pesanti, l’uomo dei big match, delle notti che decidono una stagione.. Era un Giroud che ancora faticava a regalare emozioni ai suoi tifosi e, quella fredda sera di dicembre,, all’ultimo respiro, che sarebbe valso il pareggio ai rossoneri. Era stato pescato infatti in fuorigioco, nonostante la sua posizione fosse ininfluente sul risultato del tiro del compagno di squadra. Nacque quella sera, fra le polemiche, il concetto diLa svolta, per Olivier e per il Milan, arrivò circa un mese e mezzo dopo in quel memorabile derby del 5 febbraio:imarranno sempre nell’immaginario collettivo dei tifosi del Diavolo. Un’altra spallata, decisiva, alle pretendenti al titolo, Giroud l’ha data, quando segnòsu assist di Calabria.Insomma, per il Milan, Olivier Giroud non è solo quel centravanti preziosissimo perché fa la guerra con i centrali avversari, pressa, rincorre, protegge il pallone, spizza.. D’altronde, un Mondiale da protagonista, una Champions League da capocannoniere del Chelsea, un campionato francese da outsider con il Montpellier, non li vinci per caso, così come non diventi per caso l’idolo di una delle tifoserie più importanti del mondo.. Ma è proprio in queste situazioni che il bomber di Chambery trova il senso della sua esistenza: soffrire, aiutare e poi decidere, vincere.