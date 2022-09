. Ciò non significa che vincerà sicuramente, ma che ha molte più possibilità di farlo.. Potrebbe essere Saelemaekers, ma non sarà la stessa cosa.La Gazzetta dello Sport, sull’edizione di venerdì, ha scritto che, tuttavia la mossa non risolverebbe il problema.o. L’unica sarebbe quella di mettereper la semplice ragione che non è il suo.Ovvero è una sfida tra due squadre che sicuramente lotteranno per il titolo, ma è impensabile che alla settima giornata sia già decisiva. A maggior ragioneperché a decidere il campionato, in caso di arrivo a parità di punti, sarebbe lo spareggio.perché viene dalla trasferta vincente di Glasgow in Champions e perché è in stato di grazia.La rivoluzione sul mercato con le cessioni di Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e la perdita di Insigne e Mertens, non obbliga il Napoli a correre per lo scudetto.Da anni sulla breccia con risultati buoni o apprezzabili,Hanno tutti fame di vittoria e hanno capito che quest’anno non esiste una squadra leaderil calo con le medio-piccole. Guarda caso, domenica scorsa, Spalletti e i suoi hanno corso questo rischio con lo Spezia che l’anno scorso aveva vinto al Maradona. E prima, con il Lecce, sempre in casa, hanno pareggiato.Perché sono due squadre costruite per giocare prima che per vincere, perché sono simili nella fabbricazione del gioco (anche seperché attaccare sempre è un imperativo, perché i giocatori contano, ma mai quanto la squadra.Eppure, sul piano strettamente individuale,I rossoneri non hanno un giocatore come Zielinski o un altro come Kvaratskhelia. Questo consente a Spalletti di giocare come se il nigeriano ci fosse, mentre. Non credo al cambio di modulo. Ben lungi dall’essere un dogma, rappresenta il copione che una squadra deve recitare. Per impararne un altro non c’è tempo. E poi non sarebbe nemmeno un vantaggio.