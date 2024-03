Milan, dalla Spagna: idea Cristhian Mosquera, sfida all'Atletico Madrid

Il Milan inizia a programmare le prossime mosse di mercato e tra gli obiettivi dell'estate c'è anche quello di lavorare sull'arrivo di un nuovo difensore. A gennaio i rossoneri avevano valutato la possibilità di regalare a Stefano Pioli due centrali, salvo poi optare per il solo ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. A luglio però il tema sarà riaperto e dalla Spagna riaffiora un vecchio obiettivo.



IDEA MOSQUERA - Secondo quanto riferito da Cope infatti, i rossoneri stanno pensando a Cristhian Mosquera, centrale classe 2004 rivelazione del Valencia e nel giro delle nazionali giovanili spagnole. Un nome che era già emerso la scorsa estate nei discorsi che hanno portato Yunus Musah a Milano, ma il Valencia aveva chiuso la porta e la stessa cosa ha fatto con i tentativi arrivati a gennaio. Una posizione consolidata la scorsa settimana con l'annuncio del prolungamento del contratto fino al 2026.



SFIDA ALL'ATLETICO MADRID - Il Milan non è l'unico club ad aver messo gli occhi su nativo di Alicante, perché secondo Cope anche l'Atletico Madrid ha messo gli occhi su Mosquera ed è pronto all'assalto, complice anche la possibile partenza di Mario Hermoso.



LA STAGIONE DI MOSQUERA - In questa stagione, Mosquera ha collezionato 25 presenze in LaLiga e 2 in Coppa del Re.