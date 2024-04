Milan, dalla Spagna: idea Dani Ceballos dal Real Madrid

può lasciare ilin estate e per il suo futuro spunta anche una pista in Serie A.Il centrocampista classe '96 non è centrale nel progetto di Carlo Ancelotti e, nonostante il contratto che lo lega alle merengues fino al 2027, può cambiare aria al termine della stagione per trovare spazio altrove. Lo cercano altri club in Liga (, sua ex squadra) e in Premier League (), ma non solo: dalla Spagna rimbalza un'altra indiscrezione.- Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, ci sarebbe anche ilsulle tracce di Ceballos. Un ritorno di fiamma per il centrocampista, già accostato nelle passate stagioni ai rossoneri, che potrebbero far leva sugli ottimi rapporti con la dirigenza del Real Madrid, testimoniata anche da affari recenti come

- Finora nella stagione 2023/24 Ceballos ha collezionato, con, nella fase a gironi di UEFA Champions League contro l'Union Berlino.