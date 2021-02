Il mancato arrivo di un vice Theo Hernandez è stato forse l'unico "rimpianto" di un mercato di gennaio che per il Milan è stato ambizioso nella proposta e negli obiettivi individuati e poi centrati per rinforzare la rosa. Il tentativo in extremis per convincere il Palmeiras a cedere Matias Viña, impostosi nell'ultimo anno come uno dei migliori esterni nel panorama sudamericano, non è andato a buon fine ma sarà verosimilmente ripetuto in estate. Un profilo da considerare dunque in pole position ma non l'unico per proseguire la strategia di rafforzamento della squadra di Pioli.



NON SOLO VINA - Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo As, il club rossonero guarda con grande interesse a un altro laterale di passaporto uruguaiano, coetaneo di Viña e cresciuto calcisticamente come lui nel Nacional di Montevideo: a differenza del giocatore del Palmeiras, Mathias Olivera ha già avuto modo di misurarsi nel calcio europeo, essendo uno degli elementi più importanti del Getafe di Bordalàs. Il recente momento di difficoltà della formazione madrilena non ha intaccato il valore e le valutazioni su questo esterno di grande forza fisica e applicazione a livello difensivo, qualità mostrate in un campionato molto competitivo come la Liga ma anche nella bella avventura in Europa League della passata stagione, interrotta dall'eliminazione per mano dell'Inter negli ottavi di finale.



QUANTO VALE - Giocatore con una minore capacità di spinta rispetto al connazionale Viña, Olivera è stato acquistato dal Getafe per appena 650.000 euro e oggi ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro, ossia l'ammontare della clausola rescissoria. Il suo legame con la formazione spagnola si esaurirà nell'estate del 2023, ma a fronte di una proposta ritenuta convincente sarebbe pronto a fare le valigie già a giugno, consentendo alla sua società di dare una boccata d'ossigeno alle proprie casse. Il Milan si è segnata il suo nome sul taccuino, convinto di potersi regalare un altro colpo funzionale dalla Spagna dopo il fortunato precedente con Theo Hernandez, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza dell'Atletico Madrid, che già lo scorso anno si era mosso concretamente per regalarlo a Simeone.