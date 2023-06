Secondo quanto riferisce Fanatik in Turchia, non è ancora chiaro il futuro di Arda Guler, sul quale ci sono diversi club europei come Barcellona, ​​Ajax, Milan, Benfica, Dortmund e Roma. Due giorni fa, il padre e il giocatore, che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, hanno avuto un incontro con presidente Ali Koç, presidente del Fenerbahçe, e presto si rivedranno un'altra volta. Il club turco spera di convincere il giovane trequartista classe 2005 a restare un altro anno nella squadra gialloblu: "Resta ancora una stagione e vai via dopo aver vinto il campionato" il messaggio che è stato fatto arrivare a Guler.