Secondo quanto riferisce SportsDigitale, il presidente del Fenerbahce Ali Koç si è riunito col trequartista classe 2005 Arda Guler e la sua famiglia per discutere dell'eventuale prolungamento del contratto in scadenza nel 2025. Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti e per l'obiettivo di mercato del Milan è previsto un nuovo summit nei prossimi giorni.