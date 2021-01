Titolare, in una delle partite più importanti degli ultimi anni. Perché la Juve è sempre la Juve, perché è un altro test per capire se il Milan può davvero sognare in grande. Rade Krunic è pronto, l'infortunio di Bennacer e la squalifica di Tonali, lo rilanciano dal primo minuto, accanto a Kessie, per aiutare il Milan a confermare il trend positivo. L'esame da superare non è semplice, ma il bosniaco sa che la notte del Meazza potrebbe rialzare le sue quotazioni. Anche da centrocampista centrale, di certo non il suo ruolo preferito.



LO SCENARIO - Krunic ha voglia di spaccare il mondo, di ribadire che "è da Milan". Al Milan vuole restare, anche se il suo nome, nonostante le dichiarazioni di rito, è al centro di tante idee di mercato. Con il Torino Maldini e Massara ha parlato di uno scambio con Meite, per ora messo in stand by, anche il Genoa si è fatto avanti, due ipotesi che al momento l'ex Empoli ha escluso. Per ora resta al Milan, uno scenario che potrebbe cambiare. In caso di nuovo arrivo dal mercato (Kone del Tolosa è un'opzione) o, chissà, di una prova da urlo contro la Juve.