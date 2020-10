Il Milan batte un colpo per la difesa: preso Diogo Dalot in prestito dal Manchester United. I rossoneri hanno battuto la forte concorrenza della Roma e si sono accaparrati le prestazioni del terzino portoghese.



L'ARRIVO A MILANO - Il calciatore è atterrato intorno alle 15.30 all'aeroporto di Linate con un volo privato organizzato dal club rossonero. Pallino di Maldini e Massara, il classe 1999 può giocare sia come esterno difensivo a destra che a sinistra.



VISITE MEDICHE - Il nuovo acquisto del Diavolo sosterrà una prima parte di visite mediche già in serata. L'iter verrà completato nella giornata di domani e poi Dalot si metterà a disposizione di Stefano Pioli.