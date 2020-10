Il Milan si avvicina a Diogo Dalot. Come raccontato da calciomercato.com, Frederic Massara aveva presentato un'offerta ​di prestito con diritto di riscatto al Manchester United per il classe 1999. Il club inglese vorrebbe una cessione a titolo definitivo, le parti sono in costante contatto e sono vicini alla svolta positiva,



TRATTATIVA IN FASE AVANZATA - Anche la Roma è interessato al gioiellino portoghese, ma il Milan ha messo la freccia e conta di chiudere. Sensazioni molto positive, Pioli potrebbe accogliere presto Diogo Dalot.